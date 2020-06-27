Забитый транспорт и пренебрежение средствами защиты. Минздрав назвал главные причины всплеска COVID-19

Всплеск заболеваемости коронавирусом в последние дни объясняется переполненным общественном транспортом, пренебрежением средствами индивидуальной защиты и тем, что люди перестали соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.

Степанов признал: ситуация с коронавирусом в Украине за последний месяц ухудшилась. За день фиксируют не 300-400 заболевших, а около тысячи. Возросло количество тех, кого госпитализируют.

По словам министра, всему виной пренебрежение правилами карантина: социальной дистанцией, ношением масок, запиленным сверх нормы общественным транспортом.

Министр добавил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 142 человека до 4 866.

На этом фоне Киевская область усилила карантин.

В связи с этим карантин может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.