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27 июня 2020, суббота, 14:15 103
Экономика 2020-06-27T15:15:01+03:00
Українські Новини
Ураина получит от США сто тысяч долларов на ликвидацию последствий наводнений на западе

Ураина получит от США сто тысяч долларов на ликвидацию последствий наводнений на западе

Ольга Фандорина
США, Деньги, Наводнение, наводнение в Украине
Паводок на Закарпатье. Фото: dsns.gov.ua
Паводок на Закарпатье. Фото: dsns.gov.ua

Соединенные Штаты Америки решили выделить Украине 100 тыс. долларов на ликвидацию последствий непогоды в западных областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тыс. долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", - говорится в нем.

Отмечается, что посольство США тесно сотрудничает с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы.

Как сообщали Українськi Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

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