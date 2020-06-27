Ураина получит от США сто тысяч долларов на ликвидацию последствий наводнений на западе

Соединенные Штаты Америки решили выделить Украине 100 тыс. долларов на ликвидацию последствий непогоды в западных областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тыс. долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", - говорится в нем.

Отмечается, что посольство США тесно сотрудничает с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы.

Как сообщали Українськi Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.