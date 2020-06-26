В Киеве продолжает увеличиваться количество новых случаев коронавируса

В то время, как в Украина снова бьет антирекорд по суточному заболеванию коронавирусом, в Киеве снова фиксируют рост заболеваний COVID-19. По данным на 25 июня в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 115 человек до 4 724, умерших - на 1 человека до 102.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 115 человек. Один случай летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы. На сегодня уже в нашем городе 4 724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших: 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 49 мужчины от 18 до 78 лет, а также 4-летная девочка и 7 мальчиков - от 3 до 15 лет.

Также заболели 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 25 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 17 человека, за все время выздоровели 1 490 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 19, в Днепровском и Оболонском - по 18, в Деснянском - 15.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 81 человека до 4 609, среди заболевших 3 медиков.