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26 июня 2020, пятница, 23:28 980
Общество 2020-06-26T23:29:26+03:00
Українські Новини
В Киевской области усиливают карантин: ограничивают работу ресторанов и проведение массовых мероприятий

В Киевской области усиливают карантин: ограничивают работу ресторанов и проведение массовых мероприятий

Кира Молчанова
Киевская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, усиление карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

На фоне роста заболеваемости коронавирусом, власти Киевской области решили усилить карантинные мероприятия в регионе иввели ряд огранчиений.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Среди 4 эпидемиологических показателей Киевщина не превышает норму в трех - загруженность коек в больницах, количество тестирований и коэффициент выявления случаев инфицирования. Однако уже три дня регион не соответствует показателю «динамика роста случаев инфицирования», сейчас она 51,28% при норме не более 10%.

Поэтому с 26 июня в области ограничено:

  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов;

Также власти поручили усилить контроль:

  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
  • установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В случае изменений показателей на Киевщине карантин могут усилить еще больше или ослабить.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве снова фиксируют рост заболеваний COVID-19. По данным на 25 июня в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 115 человек до 4 724, умерших - на 1 человека до 102.

Однако 36,7% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.

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