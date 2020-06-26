В Киевской области усиливают карантин: ограничивают работу ресторанов и проведение массовых мероприятий

На фоне роста заболеваемости коронавирусом, власти Киевской области решили усилить карантинные мероприятия в регионе иввели ряд огранчиений.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Среди 4 эпидемиологических показателей Киевщина не превышает норму в трех - загруженность коек в больницах, количество тестирований и коэффициент выявления случаев инфицирования. Однако уже три дня регион не соответствует показателю «динамика роста случаев инфицирования», сейчас она 51,28% при норме не более 10%.

Поэтому с 26 июня в области ограничено:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов;

Также власти поручили усилить контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В случае изменений показателей на Киевщине карантин могут усилить еще больше или ослабить.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве снова фиксируют рост заболеваний COVID-19. По данным на 25 июня в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 115 человек до 4 724, умерших - на 1 человека до 102.

Однако 36,7% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.