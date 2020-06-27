подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июня 2020, суббота, 08:27 10
Общество 2020-06-27T08:27:19+03:00
Українські Новини
Украина на карантине 108-й день. Что разрешено

Украина на карантине 108-й день. Что разрешено

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Сегодня начался 108-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 35 дней.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Киев и 14 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Как сообщали Українські Новини, вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.

Также в Украине за сутки коронавирус не обнаружили только в двух областях.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Детские лагеря откроются в августе, если карантин ...
Вторая волна коронавируса может унести миллионы жи...
В Киевской области усиливают карантин: ограничиваю...
Каждый четвертый общепит нарушает противоэпидемиче...
Кировоградскому губернатору Балоню сообщили о подозрении в вымогательстве взятки
СБУ расследует причины наводнений в западных областях по статье "экоцид"
Новости
Украина на карантине 108-й день. Что разрешено 08:27
Детские лагеря откроются в августе, если карантин не продлят. Опубликован список 07:25
Сети супермаркетов рассказали о работе своих магазинов на День Конституции 07:00
В мае 2020 продажи элитных авто сократилась на 1,8% по сравнению с 2019 06:00
Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю 05:25
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Бойцы ВСУ уничтожили ПСНР-8. Скриншот видео
Воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе. Как это было 15:21
больше новостей
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
больше новостей
В Киевской области усиливают карантин: ограничивают работу ресторанов и проведение массовых мероприятий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok