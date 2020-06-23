Ураганы, смерчи и аномальная жара: прогноз погоды в Украине на все лето-2020

В то время, как три дня в Киеве стояла рекордная жара, которую синоптики не наблюдали вот уже 140 лет, лето 2020 года, начавшееся с опозданием, будет с длительными перодами жары, наряду со всевозможными природно-погодными катаклазмами.

В то же время, в последние годы смерчи в Украине стали мощнее. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.

Для этого в стране необходимо создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала "Обозревателю" климатолог Светлана Бойченко.

"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявления невозможно", – подчеркнула она.

Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сберегли свое имущество. Основное – это предупреждение населения", - заявила она.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, вторая декада июня ожидается дождливой, осадки будут разной интенсивности, пишут "Факты"

"В этот период будет наблюдаться снижение температуры, после чего усилятся осадки со шквалами, градом, — говорит Владимир Деркач. - К концу второй десятидневки июня осадки уменьшатся, а температура начнет постепенно расти. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко", - сообщил он.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Как рассказал Фактам ICTV старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев, этим летом ожидаются сильные ливни, град, шквалы и грозы. Несмотря на это, в Украине летом холодов синоптики не прогнозируют.

В июне есть вероятность жарких периодов, когда температура воздуха может достичь 30 и даже выше градусов тепла.

В то же время, в связи с обрушившимися на Украину природными катаклизмами, эксперты говорят: перепады погоды будут происходить все чаще и неожиданнее.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания – это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе на национальном уровне, – ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", – рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко.

По ее словам, при смене климата резкие перепады погоды предусмотреть все сложнее.

"Наше влияние на климатическую систему настолько велико, что возможность ее прогнозировать и контролировать очень мала. Нам придется адаптироваться", – сказала Бойко.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.