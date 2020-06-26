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26 июня 2020, пятница, 05:15 25
Lifestyle 2020-06-26T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут приятные сюрпризы сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут приятные сюрпризы сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 26 июня 2020 года. Фото: pixabay
Гороскоп на 26 июня 2020 года. Фото: pixabay

В то время, как астролог прогнозировал, что в четверг перед Тельцами, Весами и Водолеями откроются хорошие перспективы, в пятницу Раков, Скорпионов и Рыб ждут приятные сюрпризы. Подробнее о том, что ждать представителям этих знаков зодиака 26 июня, расскажут Українські Новини.

Рак

Ракам не стоит сразу пасовать перед трудностями, ведь в этот день звезды будут на стороне представителей этого знака, что обеспечит им надежный тыл. Раки смогут выпутаться и успешно завершить любые сложные начинания. Во второй половине дня ожидайте приятных новостей. В это время занимайтесь планированием и стройте планы на ближайшие дни.

Скорпион

У Скорпионов будет благоприятный день, который позволит плодотворно поработать. В пятницу потенциал представителей этого знака будет на высоте, они без труда справятся с поставленными задачами. Все будет складываться как нельзя лучше. Также в этот день Скорпионам могут поступить неожиданные новости относительно работы или выгодные деловые предложения.

Рыбы

Рыб ждет благоприятный день для активных действий. Звезды советуют в пятницу быть в центре происходящих событий, тогда представителям этого знака удастся оказаться в нужное время и в нужном месте, что позволит успешно разобраться со текущими задачами. Вечер порадует и удивит романтическими сюрпризами и встречами. Общение с любимыми принесет позитивные эмоции.

Как сообщали Українські Новини, во второй половине недели в Украину начнет возвращаться жара.

Ранее ученые обнаружили в галактике более 30 "разумных" внеземных цивилизаций, которые могут общаться друг с другом.

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