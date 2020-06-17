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17 июня 2020, среда, 09:34 352
Спорт 2020-06-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Елизавета Кесельман
Футбол, ФК Бавария, Чемпионат Германии по футболу
Бавария. Фото: FC-Bayern.ru
Бавария. Фото: FC-Bayern.ru

16 июня, во вторник, Мюнхенская футбольная команда "Бавария" досрочно обеспечила себе итоговое первое место в чемпионате немецкой футбольной Бундеслиги. Об этом сообщает Forbes. 

В 32-м туре чемпионата Германии она на выезде обыграла "Вердер" со счетом 1:0 (автор гола – Роберт Левандовски, 43-я минута) и стала недосягаемой для ближайших преследователей. У нее 76 очков, что на 10 больше чем у дортмундской "Боруссии". "Боруссии" не поможет догнать "Баварию" даже наличие игры в запасе.

Для Баварии это знаменует собой рекорд в долгой истории клуба. Ни одна команда в Германии не выиграла восемь титулов подряд.

"Бавария" стала чемпионом Германии восьмой раз подряд. Она самый титулованный участник чемпионата, его триумфатором стала 30 раз. В тройке лучших по этому показателю "Нюрнберг" (9 раз) и дортмундская "Боруссия" (8).

Как сообщали Українські Новини, ранее "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в полуфинал. 

Кроме того, в 2018 году "Реал Мадрид" сыграл вничью с "Баварией" и первым вышел в финал Лиги чемпионов.

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