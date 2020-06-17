"Бавария" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

16 июня, во вторник, Мюнхенская футбольная команда "Бавария" досрочно обеспечила себе итоговое первое место в чемпионате немецкой футбольной Бундеслиги. Об этом сообщает Forbes.

В 32-м туре чемпионата Германии она на выезде обыграла "Вердер" со счетом 1:0 (автор гола – Роберт Левандовски, 43-я минута) и стала недосягаемой для ближайших преследователей. У нее 76 очков, что на 10 больше чем у дортмундской "Боруссии". "Боруссии" не поможет догнать "Баварию" даже наличие игры в запасе.

Для Баварии это знаменует собой рекорд в долгой истории клуба. Ни одна команда в Германии не выиграла восемь титулов подряд.

"Бавария" стала чемпионом Германии восьмой раз подряд. Она самый титулованный участник чемпионата, его триумфатором стала 30 раз. В тройке лучших по этому показателю "Нюрнберг" (9 раз) и дортмундская "Боруссия" (8).

Как сообщали Українські Новини, ранее "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в полуфинал.

Кроме того, в 2018 году "Реал Мадрид" сыграл вничью с "Баварией" и первым вышел в финал Лиги чемпионов.