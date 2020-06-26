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26 июня 2020, пятница, 21:23 35
Силовые структуры 2020-06-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС в пятницу и ранили одного военного

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС в пятницу и ранили одного военного

Елена Новикова
Ранение, Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков
Ситуация в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ситуация в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 26 июня, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", - говорится в нем.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского, Катериновки, Хутора Вольный и Шумов.

Вследствие обстрелов противника один военнослужащий ООС получил ранение.

Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщали Українськi Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

22 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз.

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