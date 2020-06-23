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23 июня 2020, вторник, 08:30 64
Силовые структуры 2020-06-23T09:25:37+03:00
Українські Новини
На Донбассе оккупанты устроили 16 провокаций и лишились пятерых "бойцов"

На Донбассе оккупанты устроили 16 провокаций и лишились пятерых "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 22 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз. Ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что враг активно применял запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области, 1 военный ранен.

Ранее боевики применяли запрещенное оружие, за сутки ранили трех военных.

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