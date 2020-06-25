За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушали перемирие на Донбассе

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем. Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Широкино, Старогнатовки, Марьинки и Хутора Вольного. "Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - отмечает пресс-центр. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, украинские воины уничтожили 3 и ранили 2 оккупантов. С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз открывал огонь в зоне ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области. 1 военный ранен. Ранее боевики приминили запрещенное оружие и ранили трех военных.