За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушали перемирие на Донбассе

Ситуация на Донбассе. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ситуация на Донбассе. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Широкино, Старогнатовки, Марьинки и Хутора Вольного.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - отмечает пресс-центр.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, украинские воины уничтожили 3 и ранили 2 оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз открывал огонь в зоне ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области. 1 военный ранен.

Ранее боевики приминили запрещенное оружие и ранили трех военных.