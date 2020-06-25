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25 июня 2020, четверг, 09:27 395
Силовые структуры 2020-06-25T10:45:02+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушали перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушали перемирие на Донбассе

Елена Новикова
Ситуация на Востоке, Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков
Ситуация на Донбассе. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ситуация на Донбассе. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Широкино, Старогнатовки, Марьинки и Хутора Вольного.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - отмечает пресс-центр.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, украинские воины уничтожили 3 и ранили 2 оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз открывал огонь в зоне ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области. 1 военный ранен.

Ранее боевики приминили запрещенное оружие и ранили трех военных.

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