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  • В каждой строчке только точки. Херсонские СМИ, которых не пустили на встречу с Зеленским, выпустили "пустые" новости
26 июня 2020, пятница, 20:55 282
СМИ 2020-06-26T20:56:23+03:00
Українські Новини
В каждой строчке только точки. Херсонские СМИ, которых не пустили на встречу с Зеленским, выпустили "пустые" н

В каждой строчке только точки. Херсонские СМИ, которых не пустили на встречу с Зеленским, выпустили "пустые" новости

Кира Молчанова
СМИ, Журналисты, Аккредитация, Владимир Зеленский
Аэропорт в Херсоне. Фото: Википедия
Аэропорт в Херсоне. Фото: Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский, который после поездки в Ивано-Франковскую область, где ему пришлось позаимствовать сапоги у местного жителя, прибыл в Херсон, однако некоторые местные СМИ на встречу с главой государства не аккредитовали, и они выпустили "пустые" новости по этому случаю.

Українськi Новини собрали скриншоты оригинальных новостей херсонских изданий.

Журналисты уточняют, что Херсонская облгосадминистрация не публиковала анонса о визите Зеленского. В ответ на просьбу аккредитовать СМИ, там отвечали, что пока точно не знаю, прилетит ли президент.

Так, издание "Південна інформаційна компанія" опубликовало информацию о том, что президент "посетил Херсонский морской порт где подписал некий документ". Вместо фотографии в новость вставлен рисунок, который обозначен как рисунок девочки, которая была на встрече.

Скриншот Скриншот "Південна інформаційна кампанія"

Издание "Мост" тоже сообщает о визите Зеленского, но вместо текста публикует только точки и пробелы между ними.

Скриншот издания Скриншот издания "Мост"

Издание Nova Media опубликовало несколько пустых новостей с обрывами фраз, в которых только упоминается фамилия Президента.

Скриншот издания Nova Media Скриншот издания Nova Media

Новость издания "Херсон.Медиа" о визите Зеленского не содержит ничего, кроме текста: "Зеленский, находясь в Херсоне с рабочим визитом, сделал эксклюзивное Селфи с редакцией издания "Херсон-Медиа". "Я считаю, что ... ..", - заявил Зеленский".

Херсонское издание "Кавун.City" поясняет, что о визите Президента не было никаких официальных заявлений, а журналисты не получили никакой официальной информации о прилете Зеленского. Поэтому новости у издания выглядят пустыми.

Скриншот издания Скриншот издания "Кавун.City"

Как сообщали Українські Новини, накануне Президент Владимир Зеленский ездил в Ивано-Франковскую область.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины считает оскорбительными слова Президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойщиках, который назвал из "засранцами".

 

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