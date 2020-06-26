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26 июня 2020, пятница, 19:40 13
Силовые структуры 2020-06-26T19:42:09+03:00
Українські Новини
СБУ расследует причины наводнений в западных областях по статье "экоцид"

СБУ расследует причины наводнений в западных областях по статье "экоцид"

Елена Новикова
СБУ, Расследование, Прикарпатье, Непогода, Вырубка леса, Экоцид, Наводнение в Ивано-Франковской области, наводнение на западе Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует причины разрушительных наводнений в западных областях как экоцид, в то время, как по этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияла деятельность и бездействие должностных лиц, расследует причины разрушительных наводнений на Западной Украине по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.

Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей.

"По официальным данным, в июне 2020 года выпало чрезмерное количество осадков. В результате чего погибли наши граждане и только на территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожено свыше 4 000 м берегоукреплений", - говорится в сообщении.

Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплению и подтоплению инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению, разрушению и уничтожению объектов вследствие выпадения чрезмерного количества осадков пока изучаются.

По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли из-за непогоды в Ивано-Франковской области, тело одного из них не найдено.

Также эколог считает, что вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины.

Ранее из-за непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление улиц, дорог и жилых домов.

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