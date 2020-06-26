В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли

В центре Глазго, где только недавно разрешили работу отелей, в одном из них в самом центре города неизвестный мужчина напал с ножом на людей и убил троих.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле "Park Inn". На место происшествия приехала полиция. По данным британских СМИ, нападавший, вероятно, был застрелен.

По предварительной информации, шесть человек в ходе происшествия получили ранения и их отвезли в больницу.

Полиция Шотландии заявила, что ситуация была под контролем и не было опасности для большого количества людей.

Вооруженные офицеры остаются на месте происшествия возле отеля.

Тем временем, очевидцы выкладывают видео с места события. Там много вооруженных полицейских, а территория возле отеля оцеплена.

#Glasgow police officers run towards danger to save lives and deal with an armed subject.

One police officer is stabbed for their trouble. Remarkable people.



Media: This anti-police narrative MUST STOP. #BlueLivesMatter #ThinBlueLine pic.twitter.com/yxMo8FsGXD — FoxtrotCop 🇬🇧 (@Foxtrot_Cop) June 26, 2020

В центре Москвы мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан храма Святителя Николая, два человека получили ранения.

В Харькове полицеские задержали на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой своей дочери.