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  • В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли
26 июня 2020, пятница, 18:50 495
Политика 2020-06-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли

В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли

Кира Молчанова
Великобритания, Шотландия, Глазго, массовое убийство, нападение с ножом
Нож. Фото: pixabay
Нож. Фото: pixabay

В центре Глазго, где только недавно разрешили работу отелей, в одном из них в самом центре города неизвестный мужчина напал с ножом на людей и убил троих.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле "Park Inn". На место происшествия приехала полиция. По данным британских СМИ, нападавший, вероятно, был застрелен.

По предварительной информации, шесть человек в ходе происшествия получили ранения и их отвезли в больницу.

Полиция Шотландии заявила, что ситуация была под контролем и не было опасности для большого количества людей.

Вооруженные офицеры остаются на месте происшествия возле отеля.

Тем временем, очевидцы выкладывают видео с места события. Там много вооруженных полицейских, а территория возле отеля оцеплена.

 

В центре Москвы мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан храма Святителя Николая, два человека получили ранения.

В Харькове полицеские задержали на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой своей дочери.

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