В Шотландии неизвестный с ножом напал на людей в отеле. Три человека погибли

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле "Park Inn". На место происшествия приехала полиция. По данным британских СМИ, нападавший, вероятно, был застрелен.

По предварительной информации, шесть человек в ходе происшествия получили ранения и их отвезли в больницу.

Полиция Шотландии заявила, что ситуация была под контролем и не было опасности для большого количества людей.

Вооруженные офицеры остаются на месте происшествия возле отеля.

Тем временем, очевидцы выкладывают видео с места события. Там много вооруженных полицейских, а территория возле отеля оцеплена.

#Glasgow police officers run towards danger to save lives and deal with an armed subject.



One police officer is stabbed for their trouble. Remarkable people.



Media: This anti-police narrative MUST STOP. #BlueLivesMatter #ThinBlueLine pic.twitter.com/yxMo8FsGXD