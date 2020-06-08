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08 июня 2020, понедельник, 13:31 15
Медицина 2020-06-08T13:31:13+03:00
Українські Новини
В Минздраве определились с вероятным кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

В Минздраве определились с вероятным кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

Анна Рудык
Кабмин, Минздрав, Максим Степанов, Нацслужба здоровья
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Министерство здравоохранения завершило собеседования с кандидатами на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ), которого назначат на срок до конца карантина.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет Министров и который после прохождения всех предусмотренных законом процедур может быть назначен на эту должность", - сказал он.

При этом Степанов не назвал имя человека, в отношении которого поданы документы в Кабмин.

Он добавил, что указанному лицу сразу поставят задачу "исправить те просчеты и ошибки, которые были допущены при планировании второго этапа реформирования медицины".

Степанов подчеркнул, что во время карантина проведение конкурса на соответствующую должность невозможно.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения отклонил всех кандидатов на должность председателя Нацслужбы здоровья.

Ранее Супрун заявила, что Банковая пригласила ее снова делать медицинскую реформу, которую критикует Зеленский.

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