подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 11:58 41
Политика 2020-06-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
Главу НСЗУ назначат на срок до конца карантина, - Степанов

Главу НСЗУ назначат на срок до конца карантина, - Степанов

Ольга Фандорина
МОЗ, Максим Степанов, Нацслужба здоровья, НСЗУ, Кандидатуры
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Руководителя Нацслужбы здоровья изберут на срок до конца карантина, глава МОЗ лично отклонил все кандидатуры на этот пост. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 3 июня.

"В рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина. А после того, в течение двух месяцев надо будет провести конкурс в рамках действующего законодательства. Такие правила установлены у нас в стране в соответствии с законодательством", - сказал Степанов.

Степанов пожаловался, что конкурс якобы пыталась сорвать нардеп от партии Голос Ольга Стефанишина, потому некоторое количество собеседований не состоялась.

"Учитывая то, что определенное количество собеседований была просто сорвано, то нам надо еще завершить эти собеседования. Надеюсь, что завтра я их завершу и соответствующая кандидатура будет утверждена правительством", - подытожил Степанов.

Собеседования со всеми кандидатами на пост главы НСЗУ происходило дистанционно в режиме видеоконференции, а СМИ и общественность не были допущены.

Ранее в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги


Кроме того, Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен

Больше новостей о: МОЗ Максим Степанов Нацслужба здоровья НСЗУ Кандидатуры

Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отде...
На пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская в...
Минздрав расширил перечень препаратов программы "Д...
Украина намерена расширить финансирование медпомощ...
Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом
Новости
НБУ снова укрепил гривну. Курс нацвалюты на 4 июня 12:55
За драку со стрельбой на Печерске будет отвечать партнер сына судьи Емельянова 12:53
В ВОЗ объявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине 12:52
Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ 12:44
ФСБ задержало украинского военнослужащего. Фото: strana.ua
ФСБ разместило видео задержания украинского военнослужащего в Крыму, а в Украине заявили о его похищении 12:37
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok