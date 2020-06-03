Главу НСЗУ назначат на срок до конца карантина, - Степанов

Руководителя Нацслужбы здоровья изберут на срок до конца карантина, глава МОЗ лично отклонил все кандидатуры на этот пост. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 3 июня.

"В рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина. А после того, в течение двух месяцев надо будет провести конкурс в рамках действующего законодательства. Такие правила установлены у нас в стране в соответствии с законодательством", - сказал Степанов.

Степанов пожаловался, что конкурс якобы пыталась сорвать нардеп от партии Голос Ольга Стефанишина, потому некоторое количество собеседований не состоялась.

"Учитывая то, что определенное количество собеседований была просто сорвано, то нам надо еще завершить эти собеседования. Надеюсь, что завтра я их завершу и соответствующая кандидатура будет утверждена правительством", - подытожил Степанов.

Собеседования со всеми кандидатами на пост главы НСЗУ происходило дистанционно в режиме видеоконференции, а СМИ и общественность не были допущены.

Ранее в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги.



Кроме того, Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен.