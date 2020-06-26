В пострадавших от наводнения регионах заработал Vodafone

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) полностью восстановила работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах на западе Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, передают Українськi Новини.

"Техническим специалистам "Vodafone Украина" удалось полностью восстановить работу базовых станций, поврежденных в результате чрезмерных осадков в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, и обеспечить бесперебойную мобильную связь. В общем в пик непогоды были полностью обесточены и вышли из строя 35 базовых станций. 27 из них находились в Ивано-Франковской области и 8 - в Черновицкой. В первой половине дня 25 июня техническим специалистам компании удалось восстановить работу 32 базовых станций, используя также и временные решения", - говорится в сообщении.

При этом 26 июня 2020 года работа всех базовых станций Vodafone, поврежденных паводками, полностью восстановлена.

Таким образом, согласно сообщению, абоненты пострадавших от непогоды областей имеют возможность пользоваться мобильной связью и Интернетом в полном объеме.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 "Vodafone Украина" увеличила чистую прибыль на 45%, или на 0,79 млрд гривен до 2,539 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

Ранее Vodafone (Великобритания) подписала партнерское соглашение с оператором мобильной связи компанией "Vodafone Украина" о продлении использовании бренда Vodafone в работе украинского общества на следующие 5 лет.

3 декабря 2019 года компания Bakcell (Азербайджан) завершила сделку по покупке у телекоммуникационной компании "МТС" оператора мобильной связи компании "Vodafone Украина" за 734 млн долларов.

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина", Киев) выпустил еврооблигации на 500 млн долларов.