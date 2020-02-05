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05 февраля 2020, среда, 17:09 76
Интернет и IT 2020-02-05T17:09:34+02:00
Українські Новини
"Vodafone Украина" выпустил еврооблигации на 500 млн долларов

"Vodafone Украина" выпустил еврооблигации на 500 млн долларов

Елена Литвин
Vodafone Украина, Еврооблигации, размещение еврооблигаций
Vodafone Фото: facebook.com/VFUkraine
Vodafone Фото: facebook.com/VFUkraine

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина", Киев) выпустил еврооблигации на 500 млн долларов.

Об этом говорится в сообщение инвестиционной компании Dragon Capital, передают Українські Новини.

"Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов", - сказано в нем.

Отмечается, что высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более 3 млрд долларов и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6,2%.

Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.

Ожидаемый рейтинг выпуска облигаций находится на уровне В.

Согласно сообщению, средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму 464 млн долларов и на общие корпоративные цели.

Как сообщали Українські Новини, азербайджанская Bakcell завершила сделку по покупке "Vodafone Украина" у МТС.

АМКУ исследовала повышение цены за мобильную связь "Киевстара", Vodafone и lifecell.

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