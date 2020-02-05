"Vodafone Украина" выпустил еврооблигации на 500 млн долларов

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина", Киев) выпустил еврооблигации на 500 млн долларов.

Об этом говорится в сообщение инвестиционной компании Dragon Capital, передают Українські Новини.

"Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов", - сказано в нем.

Отмечается, что высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более 3 млрд долларов и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6,2%.

Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.

Ожидаемый рейтинг выпуска облигаций находится на уровне В.

Согласно сообщению, средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму 464 млн долларов и на общие корпоративные цели.

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