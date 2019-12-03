Азербайджанская Bakcell завершила сделку по покупке у МТС "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания Bakcell (Азербайджан) завершила сделку по покупке у телекоммуникационной компании "МТС" оператора мобильной связи компании "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина", Киев) за 734 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении компании NEQSOL Holding, передают Українськi Новини.



"NEQSOL Holding объявил сегодня о завершении сделки по приобретению "Vodafone Украина". Финансирование сделки предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. Ранее NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ЧАО "ВФ Украина", за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов", - говорится в нем.



Согласно сообщению, J.P. Morgan Securities Plc выступила финансовым консультантом ООО Bakcell, входящим в состав группы NEQSOL Holding.

При этом J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. организовали финансирование сделки, финансирование было обеспечено при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.



"С приобретением одной из самых успешных компаний в Украине мы реализуем нашу стратегию международного расширения. Я хотел бы поблагодарить все вовлеченные стороны, которые сделали возможным заключение данной сделки. Как стратегический инвестор, мы имеем долгосрочное видение и будем способствовать дальнейшему развитию компании", – сказал основатель и владелец группы компаний NEQSOL Holding Насиб Гасанов.



В свою очередь руководитель NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров отметил, что благодаря международному опыту и достижениям компания смогла привлечь существенный объем финансирования от авторитетных международных финансовых институтов.



"Мы успешно завершили сделку по приобретению "Vodafone Украина", одной из самых успешных и второй по величине телекоммуникационной компании в Украине. Это очередной важный этап в нашей стратегии международного расширения и выхода на новые рынки. Сделка была завершена в рекордно короткие сроки благодаря интенсивной совместной работе команды с нашими авторитетными организаторами финансирования и консультантами, такими как JP Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PWC и Detecon. В соответствии с нашей стратегией мы будем инвестировать во внедрение передовых технологий и инноваций на телекоммуникационном рынке Украины",– сказал он.



Согласно сообщению, смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.



Как сообщали Українськi Новини, в конце ноября Bakcell договорилась о покупке у МТС "Vodafone Украина" за 734 млн долларов.



В октябре Антимонопольный комитет разрешил компании Bakcell приобрести опосредованный контроль над "Vodafone Украина".



"Vodafone Украина" в 2018 году сократила чистую прибыль на 18%, или на 0,4 млрд гривен до 1,8 млрд гривен по сравнению с 2017 годом. При этом доход компании за год увеличился на 8%, или на 1 млрд гривен, до 12,9 миллиарда гривен.



В мае 2017 года компания "Vodafone Украина" изменила юридическое название на ЧАО "ВФ Украина".



15 октября 2015 года компания "МТС-Украина" и компания Vodafone подписали партнерское соглашение, согласно которому "МТС-Украина" начала переводить свои услуги под бренд Vodafone.



После этого "МТС-Украина" начала позиционировать себя как "Vodafone Украина".

Bakcell была основана в 1994 году, ее сеть состоит из более 7 500 базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные) и 99% населения Азербайджана.



Bakcell обеспечивает предоставление услуг скоростного мобильного интернета 4G во всех регионах страны.



Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли.

Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеше и других странах.