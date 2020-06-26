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26 червня 2020, пʼятниця, 17:30 7
Суспільство 2020-06-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
У постраждалих від повені регіонах запрацював Vodafone

У постраждалих від повені регіонах запрацював Vodafone

Кира Молчанова
Vodafone, Негода, МТС-Україна
Телефон. Фото: hicomm.bg
Телефон. Фото: hicomm.bg

Роботу базових станцій в постраждалих від повені районах на заході України повністю відновив оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби оператора, передають Українські Новини.

"Технічним фахівцям "Vodafone Україна" вдалося повністю відновити роботу базових станцій, пошкоджених внаслідок надмірних опадів у Івано-Франківській та Чернівецькій областях, та забезпечити безперебійний мобільний зв'язок. Загалом у пік негоди були повністю знеструмлені і вийшли з ладу 35 базових станцій. 27 з них розташовані в Івано-Франківській області та 8 - у Чернівецькій. В першій половині дня 25 червня технічним фахівцям компанії вдалося відновити роботу 32 базових станцій, використовуючи також і тимчасові рішення", - йдеться в повідомленні.

При цьому 26 червня 2020 року робота всіх базових станцій Vodafone, пошкоджених паводками, повністю відновлена.

Таким чином, згідно з повідомленням, абоненти постраждалих від негоди областей мають можливість користуватися мобільним зв'язком та Інтернетом у повному обсязі.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок негоду в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Денис Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

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