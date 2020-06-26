Курс НБУ на понедельник: гривна выросла в цене

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, в то время, как в пятницу, 26 июня в обменных пунктах киевских банков доллар подскочил, а евро продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0770 1 доллар США 26,6922 1 швейцарский франк 28,1727 10 иен 2,4961 10 российских рублей 3,8451 1 евро 29,9500

Как сообщали Українські Новини, экономисты не советуют пока продавать валюту, ведь осенью доллар может подскочить.

Ранее сообщалось о том, что Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года.

Сообщается, что эксперты прогнозируют EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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