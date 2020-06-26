"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области

Акционерное общество "Укрпочта" возобновило доставку почты в западные области, которые пострадали от наводнения, пенсии выплатили 99,7% отделений.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 26 июня все внутрирегиональные маршруты с отправлениями "Укрпочты" вышли в рейс и корреспонденция будет доставлена ​​адресатам в населенных пунктах Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Пенсии и социальные пособия выплатили 99,7% отделений. До трех отделений (по одному отделению связи в Галицком, Верховинском, Тлумацком районах) пока невозможно доставить пенсии из-за оползня и затопления дорог. Они будут выплачены после восстановления автосообщения с этими тремя населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Ограничения доставки были вызваны сложными погодными условиями и подтоплением ряда населенных пунктов в этих областях, а также частичным нарушением транспортного сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" предупреждает о задержках с доставкой в отдельных районах на западе Украины из-за наводнения.



Кроме того, вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины.