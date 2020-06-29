Увеличение соцстандартов и штрафы за нетрезвое вождение. Какие новшества ожидают украинцев в июле

С 1 июля на украинцев ожидает ряд нововведений, среди которых – повышение минимальной пенсии, самостоятельный выбор поставщика газа и повышение тарифа на транспортировку голубого топлива. Кроме того, водители, которые управляют в нетрезвом состоянии, должны уплатить штраф до 51 тысячи гривен, передают Українські Новини.

Увеличение пенсий и прожиточного минимума

С 1 июля на украинских пенсионеров ожидается увеличение ежемесячных выплат. Так, в связи с увеличением прожиточного минимума, повысят минимальные пенсии.

Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1638 грн. Такой же размер минимальной пенсии. А с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 1712 грн. Соответственно, на 74 грн. вырастут и минимальные пенсии в июле.

Эти повышения касаются прежде всего тех пенсионеров, у которых официальный стаж менее необходимого минимума. Таких в Украине насчитывается около 80 тысячи человек.

Самостоятельный выбор поставщика газа

Также с 1 июля украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа с лучшим сервисом, условиями оплаты или обслуживания. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. Новые правила вступят в силу 1 июля.

Сменить поставщика можно в несколько кликов. Для этого нужно отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику. После уже новый поставщик должен решить все формальности – с соглашениями и старым поставщиком.

Повышение тарифа на поставку газа

Кроме того, с 1 июля на украинцев ожидает второй этап повышения цены на газ. В силу вступают новые тарифы за транспортировку газа. Для каждой отдельной области отдельно вступает тариф на транспортировку газа, постановила Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В среднем, цена возрастет от 1% до 22%.

Тариф не изменится в потребителей "Киевгаза", "Донецкоблгаза", "Кременчуггаза", "Тернопольгоргаза" "Коростышевгаза" и "Харьковгоргаза".

"Киевоблгаз", "Кировоградгаз" и "Ривнегаз" повысит тарифы на 1%.

В "Винницагаз" стоимость услуги за транспортировку газа повысится на 6% – до 1,13 грн. за доставку 1 кубометра. "Мелитопольгаз" – 22%, "Одессагаз" – 21%, "Уманьгаз" – 17%, "Гадячгаз" – 16%, "Запорожгаз" – 15%.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

1 июля 2020 вступает в силу закон за вождение в нетрезвом состоянии, который предусматривает увеличение штрафов до 51 тысячи гривен и лишение права управления авто на срок до трех лет.

В каких случаях:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского обследования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского обследования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского обследования.

Если водитель повторно совершит приведены действия, штраф увеличится до 51 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Ранее Українські Новини сообщали, "Нефтегаз Украины" повысила на июль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 8,7-9,7% до 3 570-4 150,8 гривен/тыс. куб. м.

В Украине с 1 октября 2020 года планируют запустить накопительные пенсии, украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии.