Збільшення соцстандартів і штрафи за нетверезе водіння. Які нововведення чекають на українців у липні

З 1 липня на українців чекає низка нововведень, серед яких – самостійний вибір постачальника газу, підвищення тарифу на транспортування блакитного палива, а також підвищення мінімальної пенсії. Крім того, для водіїв, які керуватимуть в нетверезому стані, збільшать штраф до 51 тисячі гривень, передають Українські Новини.

Збільшення пенсій і прожиткового мінімуму

З 1 липня на українських пенсіонерів очікується збільшення щомісячних виплат. Так, у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму, підвищать мінімальні пенсії.

Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 1638 грн. Такий же розмір мінімальної пенсії. А з 1 липня прожитковий мінімум збільшиться до 1712 грн. Відповідно, на 74 грн зростуть мінімальні пенсії в липні.

Ці підвищення стосуються насамперед тих пенсіонерів, у яких офіційний стаж менш ніж необхідний мінімум. Таких в Україні налічується близько 80 тисяч осіб.

Самостійний вибір постачальника газу

Також з 1 липня українці зможуть самостійно обирати постачальника газу з найкращим сервісом, умовами оплати або обслуговування. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Нові правила наберуть чинності 1 липня.

Змінити постачальника можна в декілька кліків. Для цього треба надіслати заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику. Після вже новий постачальник має вирішити всі формальності – з угодами і старим постачальником.

Підвищення тарифу на постачання газу

Крім того, з 1 липня на українців очікує другий етап підвищення ціни на газ. Наберуть чинності нові тарифи за транспортування газу. Для кожної області окремо набирає тариф на транспортування газу, постановила Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

В середньому, ціна зросте від 1% до 22%.

Тариф не зміниться споживачів "Київгазу", "Донецькоблгазу", "Кременчукгазу", "Тернопільміськгаз" "Коростишевгаза" і "Харківміськгазу".

"Київоблгаз", "Кіровоградгаз" та "Рівнегаз" підвищить тарифи на 1%.

У "Вінницягаз" вартість послуги за транспортування газу підвищиться на 6% – до 1,13 грн. за доставку 1 кубометра. "Мелітопольгаз" – 22%, "Одесагаз" – 21%, "Уманьгаз" – 17%, "Гадячгаз" – 16%, "Запоріжгаз" – 15%.

Штрафи за водіння в нетверезому стані

1 липня 2020 набирає чинності закон за водіння в нетверезому стані, який передбачає збільшення штрафів до 51 тисячі гривень та позбавлення права керування на строк до трьох років.

В яких випадках:

керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного обстеження на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного обстеження.

Якщо водій повторно вчинить наведені дії, штраф збільшиться до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Раніше Українські Новини повідомляли, "Нафтогаз України" підвищила на липень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 8,7-9,7% до 3 570-4 150,8 гривень/тис. куб. м.

В Україні з 1 жовтня 2020 року планують запустити накопичувальні пенсії, українці повинні будуть обирати пенсійні фонди для внесення внесків, а з початку 2021 року почнуть збирати пенсії.