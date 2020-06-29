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29 июня 2020, понедельник, 06:15 1772
Финансы 2020-06-29T07:15:07+03:00
Українські Новини
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях

За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях

Ирина Николенко
Коммунальные услуги, Долги за коммунальные услуги, Коммуналка, Коммунальные платежи, Жилищно-коммунальные услуги
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua

Верховная Рада рассматривает законопроект №3613, который предусматривает обязательную реструктуризацию долгов за коммунальные услуги, а также ужесточение штрафных санкций к должнику. В частности, могут запретить выезд за границу, управлять транспортным средством и пользоваться оружием. Этот законопроект набрал много шума, как среди граждан, так и в СМИ, ведь в нем указано, что за долги по коммуналке может быть наложено взыскание и на недвижимость должника.

Старший юрист юркомпании "Си.Ти.Ар." Алексей Годованюк рассказал Українським Новинам о том, будут ли взыскивать имущество за долги за жилкомуслуги и на что может повлиять предлагаемая норма.

Если в потребителя есть долг по оплате коммунальных услуг, организация, которая поставляет коммунальные услуги, может обратиться в суд.

"По результату обращения в суд будет получен судебный приказ. Стоит обратить внимание, что такое судебное заседание проводиться без вызова должника", – отмечает адвокат.

После этого, организация, которая получила судебный приказ обращается к частному либо государственному исполнителю, который открывает исполнительное производство.

Далее, исполнитель списывает денежные средства, находящиеся на счетах должника.

Если средств не хватает, тогда будут описывать ценное имущество должника, взыскание направляют на дорогостоящие вещи, технику, автомобили.

Действующая редакция Закона Украины "Об исполнительном производстве", а именно часть первая статьи 50 предусматривает, что обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

"При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник", – подчеркнул Годованюк.

Кроме того, вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

После документального подтверждения принадлежности должнику на праве собственности объекта недвижимого имущества исполнитель (государственный либо частный) накладывает на него арест и вносит сведения о таком аресте в соответствующий реестр в установленном законодательством порядке.

Далее определяется стоимость имущества должника и его оценка, после чего происходит реализация имущества, на которое обращено взыскание.

Но в случае взыскания недвижимости есть важное исключение.

Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (сейчас это составляет 94 460 гривен), то взыскивать единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, нельзя.

В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Также юрист добавил, что случаев взыскания недвижимости или автотранспорта за жилкомуслуги не часты, поскольку, чаще всего долги не являются значительными и речь идет зачастую максимум о нескольких тысячах гривен.

Кроме того, взыскание такого имущества может занять некоторое время, ведь это сложный процесс, имущество необходимо оценить и провести торги.

Случаи уже были, когда продавали автомобили или квартиры за долги.

Так, 2 января 2020 года состоялся аукцион по продаже автомобиля должника. Согласно комментарию представителя ГП "Сетам" сумма задолженности должника перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составляла всего лишь 15 тыс. гривен.

А в 2016 году через ГП "Сетам" была продали квартиру стоимостью 400 000 гривен за долги по коммунальным услугам, которые составляли около 100 тыс. гривен. В таком случае "лишние средства" возвращаются владельцу.

Что касается норм законопроекта №3613, то норма о взыскании недвижимости не изменит существующий порядок и носит, скорее, психологический характер.

Но в законопроекте есть еще одна важная норма: все должники, обязаны согласиться на обязательную реструктуризацию задолженности в течение месяца, начиная с 1 октября, что может повлечь организационный коллапс.

Те, кто не согласился на эту процедуру по объективным причинам или по собственному незнанию, могут быть поражены в правах через включения в реестр должников.

По словам адвоката, для взыскания задолженностей с тех должников, которые не пройдут реструктуризацию будет активно использоваться судебная система, чему поможет предлагаемая отмена судебного сбора для таких исков. Ведь в случае массовой подачи в суд этот сбор может стать проблемой для организаций ЖКХ.

Сейчас, как показывает практика по взысканию задолженности, в большинстве случаев, суды удовлетворяют заявления на выдачу судебных приказов, так как на момент подачи это является бесспорным долгом. Некоторые из них в дальнейшем пересматриваются, судом уменьшаются суммы задолженности, в случае предоставления должниками надлежащих доказательств. Но в подавляющем большинстве суд стает на сторону организаций, которые предоставляют коммунальные услуги и взыскивают задолженность.

Также, с января по июнь 2020 года киевские суды выдали примерно 800 судебных приказов по взысканию задолженности.

Ранее Українські Новини сообщали, депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх предлагают с 1 октября ввести обязательную реструктуризацию долгов за коммунальные услуги населения.

В Минрегионе объяснили, как будет происходить реструктуризация задолженности за коммуналку и развенчали миф о том, что в должников будут отбирать квартиры.

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