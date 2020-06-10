В Раду внесли законопроект о реструктуризации долгов за коммуналку

В то время, как в карантин украинцы сократили долги за коммуналку,

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий реструктуризацию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передают Українськi Новини.

"Этот законопроект предусматривает реструктуризацию долгов населения начиная с 1 октября", - сказала она.

По словам Хоцяновской, предлагается установить срок реструктуризации 5 лет.

При этом будет ограничена возможность реструктуризации для тех потребителей, которые совершают поездки на отдых за границу или пользуются собственным транспортом.

Также в документе присутствует норма об освобождении от судового сбора участников процесса о взыскании задолженности за коммунальные услуги, что снимет препятствия для взыскания такой задолженности в судовом порядке.

Согласно исследованию Министерства развития общин и территорий, задолженность за коммунальные услуги формируют преимущественно потребители, не имеющие права на получение субсидии.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить реструктуризацию долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, накопленных по состоянию на 1 мая 2020 года.

Также в апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи.