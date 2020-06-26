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26 июня 2020, пятница, 13:21 401
Общество 2020-06-26T14:15:02+03:00
Українські Новини
Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина" в Киеве, – Кличко

Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина" в Киеве, – Кличко

Ирина Николенко
Виталий Кличко, Вспышка коронавируса, Covid-19, коронавирус в Киеве, рынки Киева
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

После того, как вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду в Броварах Киевской области, коронавирусную инфекцию обнаружили на вещевом рынке "Троещина" в столице.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина", – сказал он.

По его словам, COVID-19 подтвердили у 5 работников.

На данный момент они проходят лечение на самоизоляции.

Определяется круг контактных лиц.

Решается вопрос о дальнейшей работе рынка.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область может усилить карантинные ограничения (или отменит снятие прошлых ограничений) в том случае, если показатель динамики заболеваемости коронавирусом (23,23%) не упадет на протяжении 3 дней.

За предыдщие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не обнаружили только в Херсонской и Луганской областях. В Херсонской области всего подтвердили 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело – 175 человек, летальных случаев – 3. В Луганской области всего заболевших в области – 75 человек, вылечились – 54, летальных случаев не обнаружено.

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