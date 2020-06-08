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08 июня 2020, понедельник, 16:57 19
Общество 2020-06-08T17:13:17+03:00
Українські Новини
В детском садике в Броварах зафиксировали вспышку коронавируса

В детском садике в Броварах зафиксировали вспышку коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, коронавирус в Броварах, Коронавирус в детском садике
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Киевской области по данным на 8 июня зарегистрировали уже 1 812 случаев заражения коронавирусом, вспышку COVID-19 зафиксировали в детском саду "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области. Заразились 9 детей и 3 взрослых. Из них 2 ребенка госпитализировали, а остальные лечатся амбулаторно.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", — написал он.

Также Сапожко добавил, что детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса в падает второй день подряд.

Кроме того, в Минздраве назвали области, которые не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина.

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