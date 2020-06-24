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24 июня 2020, среда, 18:54 156
Общество 2020-06-24T18:55:56+03:00
Українські Новини
В Киевской области могут усилить карантин

В Киевской области могут усилить карантин

Валерия Драгомирова
Киевская область, Карантин, Коронавирус, Ужесточение карантина
Карантин. Фото.рixabay
Карантин. Фото.рixabay

Киевская область усилит карантинные ограничения (или отменит снятие прошлых ограничений) в случае, если показатель динамики заболеваемости коронавирусом (23,23%) не упадет на протяжении 3 дней.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

"Показатель динамики заболеваемости составляет 23,23%, именно этот показатель вызывает беспокойство, если он не будет падать 3 дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение (усиление карантинных ограничений)", - сказал он.

Также он сообщил, что критерий заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) в Киевской области составляет 22,3%, а показатель охвата тестирования (не менее 24 на 100 тыс. населения) - 41,98%.

Показатель доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) составляет 5,88%.

Как сообщали Українськi Новини, Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. 


Тем временем в Киевской области немного снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

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