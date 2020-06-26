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26 июня 2020, пятница, 12:59 530
Общество 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Киев вернет карантинные ограничения в транспорте в случае роста больных коронавирусом

Киев вернет карантинные ограничения в транспорте в случае роста больных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Киеве, карантин в Украине
Транспорт. Фото: информатор
Транспорт. Фото: информатор

В то время, как Киев не готов к смягчению карантина, Киевская власть намерена вернуть карантинные ограничения в общественном транспорте в случае роста больных коронавирусом и уменьшения свободных коек в опорных больницах.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Если количество больных будет увеличиваться, а количество свободных коек в опорных больницах уменьшаться, то мы будем вынуждены вернутся к суровым ограничениям, в том числе, и общественного транспорта. Мы все ближе к такому решению", - сказал мэр.

Он отметил, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась.

Ограничения были ослаблены, так как нужно восстанавливать экономику.

"Но люди начали пренебрегать правилами безопасности. Перестали носить маски в общественном транспорте, не соблюдают дистанцию", - разочаровано поделился Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 26 июня Киев и 10 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 25 июня Николаевская, Ивано-Франковская и Тернопольская области признаны соответствующими критериям, Хмельницкая область - не соответствующей критериям.

А обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.

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