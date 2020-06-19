В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек

Пока Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине, из-за чрезвычайно высокого суточного заражения коронавирусом по всей планете - более 150 тысяч человек в сутки, в ВОЗ предупредили о том, что в мире начинается новая и очень опаснуая фаза пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", – сообщил Гебрейесус.

Половина всех новых случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку. Но большое число инфицированных выявляют и в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", – предупредил глава ВОЗ.

Также в ВОЗ заявили, что это могло произойти из-за того, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.

"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", – подчеркнул Гебрейесус.

Тем временем, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.