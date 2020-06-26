Каждый четвертый общепит нарушает противоэпидемические требования, - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что на данный момент каждое четвертое заведение общественного питания, которые открыли в Киеве полностью, нарушает требования противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"23 июня было проверено 4 269 объектов, из них 650 - заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в нем.

Специалисты Госпродпотребслужбы предоставили нарушителям 896 предписаний, наложили 74 штрафа, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Нацполиции.

Отмечается, что с 18 июня Госпродпотребслужба усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе за противоэпидемическими мероприятиями, утвержденными постановлениями главного государственного санитарного врача Украины по предотвращения распространения коронавирусной болезни во время карантина.

Территориальные органы ведомства ежедневно проверяют более 4 тыс. объектов.

Как сообщали Українськi Новини, антирекорды по заболеваемости коронавирусом у Зеленского объяснили нарушением карантинных правил.

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