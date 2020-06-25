Антирекорды по заболеваемости коронавирусом у Зеленского объяснили нарушением карантинных правил

Власти считают, что ежедневные антирекорды заболеваемости коронавирусом (COVID-19) связаны не со смягчением карантинных мер, а с нарушением правил.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогамтрадиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных. Об этом после изучения вопроса с эпидемиологами сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина", - сказано в нем.

Министерство внутренних дел сообщило, что за последние три дня в три раза увеличилось количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

"Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В целом уже наложены штрафы на более чем 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мер после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что на текущей неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мер, с 700 до 2 500 человек.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев COVID-19 увеличивается 3 дня подряд и 24 июня выросло на 5,7% до 994, новых летальных - не изменилось и составило 16 человек. Всего в Украине заболели 40 008 человек, умерли - 1 067.

Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

23 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.