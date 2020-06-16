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16 июня 2020, вторник, 10:38 353
Транспорт 2020-06-16T11:15:02+03:00
Українські Новини
МАУ возобновила регулярные рейсы из Киева в Амстердам и Париж

МАУ возобновила регулярные рейсы из Киева в Амстердам и Париж

Ирина Николенко
Авиасообщение, МАУ, Возобновление полетов, послабление карантина, международное авиасообщение
МАУ возобновила регулярные рейсы. Фото: pixabay
МАУ возобновила регулярные рейсы. Фото: pixabay

После того, как Украина открыла международные рейсы с 15 июня, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила регулярные рейсы из Киева в Амстердам и Париж. Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"После трех месяцев перерыва мы наконец восстанавливаем свои международные регулярные рейсы", – сказано в нем.

Первые рейс "Киев – Амстердам – Киев" запланирован на 16 июня, "Киев – Париж – Киев" – на 17 июня.

При этом в системе бронирования покупка билетов по данным направлениям недоступна – система оповещает, что билеты на данный рейс либо недоступны, либо были раскуплены.

МАУ отметила, что воспользоваться рейсом в Амстердам смогут только граждане Нидерландов, других стран ЕС, а также иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда.

В Париж смогут полететь граждане Франции, других государств ЕС, украинцы с удостоверениями на жительство в ЕС, при этом по прибытии является обязательным прохождение 14-дневного карантина.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ заявила, что намерена закрыть продажу билетов до 1 августа.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" составила расписание внутренних рейсов до июля.

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