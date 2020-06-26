Трьох знаків зодіаку очікують приємні сюрпризи сьогодні, — астролог

Тоді як астролог прогнозував, що у четвер перед Тільцями, Терезами та Водоліями відкриються хороші перспективи, в п'ятницю Раків, Скорпіонів і Риб чекають приємні сюрпризи. Детальніше про те, що чекати представникам цих знаків зодіаку 26 червня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Ракам не варто відразу здаватися перед труднощами, адже в цей день зірки будуть на боці представників цього знака, що забезпечить їм надійний тил. Раки зможуть виплутатися та успішно завершити будь-які складні починання. У другій половині дня очікуйте приємних новин. У цей час займайтеся плануванням і будуйте плани на найближчі дні.

Скорпіон

У Скорпіонів буде сприятливий день, який дасть змогу плідно попрацювати. У п'ятницю потенціал представників цього знака буде на висоті, вони без праці впораються з поставленими завданнями. Все буде складатися як не можна краще. Також в цей день Скорпіонам можуть надійти несподівані новини щодо роботи або вигідні ділові пропозиції.

Риби

Риб чекає сприятливий день для активних дій. Зірки радять у п'ятницю бути в центрі подій, що відбуваються, тоді представникам цього знаку вдасться опинитися в потрібний час і в потрібному місці, що дозволить успішно розібратися з поточними завданнями. Вечір порадує і здивує романтичними сюрпризами і зустрічами. Спілкування з улюбленими принесе позитивні емоції.

Як повідомляли Українські Новини, у другій половині тижня в Україну почне повертатися спека.

Раніше вчені виявили в галактиці більш ніж 30 "розумних" позаземних цивілізацій, які можуть спілкуватися один з одним.