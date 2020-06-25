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25 июня 2020, четверг, 05:05 72
Lifestyle 2020-06-25T05:05:01+03:00
Українські Новини
Перед тремя знаками зодиака откроются хорошие перспективы сегодня, — астролог

Перед тремя знаками зодиака откроются хорошие перспективы сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 25 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 25 июня 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду звезды сулили проблемы в финансовой сфере Львам, Стрельцам и Козерогам, а четверг перед Тельцами, Весами и Водолеями откроются хорошие перспективы. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 25 июня, расскажут Українські Новини.

Телец

Хороший день для творческих Тельцов и тех, кто не боится принимать нестандартные решения. В четверг можно идти на риск, а также можно полагаться на удачу и действовать спонтанно. Представителям этого знака удастся найти новых сторонников, а руководство оценит их заинтересованность в работе и окажут содействие. В личных отношениях можно проявлять инициативу.

Весы

Весов ждет благоприятный день для всего нового. В четверг следует налаживать общение с коллегами, также удачно сложатся и деловые поездки. Звезды уверяют, что представителям этого знака пригодится опыт, приобретенный ранее, поставленные цели смогут быть достигнуты, и полученный результат порадует. Вечером у появится возможность встретиться с друзьями и хороше провести время.

Водолей

В четверг Водолеям может повезти, они преуспеют во многих делах. Несмотря на некоторые препятствия, в этот жень можно вполне успешно достигнуть поставленных целей и даже заработать. Не исключены новые знакомства и общение с приятными людьми. Появится шанс романтической встречи с человеком, который будет очень интересен. Новые отношения будут развиваться быстро и привнесут в жизнь Водолеев яркие эмоции.

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