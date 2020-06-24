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24 июня 2020, среда, 06:00 1028 Карта
Жизнь 2020-06-24T06:00:01+03:00
Українські Новини
Резкое похолодание с проливными дождями: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

Резкое похолодание с проливными дождями: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как синоптики предупредили о непогоде в Украине, которая успела  уже натворить беды в Украине, в среду 24 июня, в западных областях продолжат бушевать дожди. Также немного снизится температура воздуха до вполне комфортной, местами до +9.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду ослабнет жара и можно будет нормально дышать.

"В течение 24 июня температура воздуха снизится до 23-27 градусов. На западе и так будет свежее, как и было, 20-25 градусов. Только юг и юго-восток будут держать традиционную географическую градусную марку – 26-30 градусов. Дожди с грозами в среду все еще будут доминировать в Украине, постараются и циклон Rosemarie, и вообще перенасыщенная влагой воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра существенные осадки маловероятны", – написала Диденко.

Она отметила, что сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств.

В Киеве в среду кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ​​ожидается комфортной – 23-25 градусов.

Синоптик добавила, что жара начнет возвращаться во второй половине недели.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Карпатах в среду пройдут сильные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об опасной погоде

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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