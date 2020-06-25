подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа
25 июня 2020, четверг, 22:49 9
Экономика 2020-06-25T22:49:10+03:00
Українські Новини
Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа

Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа

Надежда Комендантова
Газ, Наводнение, ГТС Украины, Газотранспортная система, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявляет, что наводнения в западных областях разрушили часть инфраструктуры ГТС, что привело к остановке газоснабжения 9 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передают Українські Новини.

"Из-за большого количества осадков и значительного повышения воды в горных реках возникла угроза повреждения объектов газотранспортной инфраструктуры в западном регионе Украины. На данный момент стихия разрушила воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС) "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область), что повлекло остановку газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также имеются значительные риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область)", - говорится в нем.

Отмечается, что с целью оперативного реагирования и обеспечения бесперебойного газоснабжения для украинских и европейских потребителей "Оператор ГТС" определил все потенциально опасные участки и разработал меры локализации в случае аварийных ситуаций, а также сценарии переключений газовых потоков.

Также ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных конструкций в местах перехода газопроводов через реки, а также мобилизованы все технические службы и ремонтные бригады, подготовлена ​​необходимая техника к реагированию согласно Плану ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

Компания подчеркнула, что на данный момент транзит газа в страны ЕС и транспортировка к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах.

При этом объекты ГТС, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - на данный момент специалисты компании оценивают риски как приемлемые.

"Восстановление газопровода через реку Черемош и ликвидация последствий аварии начнется сразу, как только стихнет непогода. Из-за затяжных ливней и значительного уровня подтопления территорий остается ограниченным движение по дорогам и мостам в регионе", - подытожила компания.

Как сообщали Українські Новини, Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

По состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области, 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим.

Тем временем, Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения

Больше новостей о: Газ Наводнение ГТС Украины Газотранспортная система наводнение на западе Украины

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения
В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка
Новости
Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа 22:49
У Зеленского заявили, что воду в Крым дадут только после его деоккупации Россией 22:18
Какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы 21:53
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
В партии Шария заявили, что полиция прямым текстом предлагает не предпринимать попытки противодействия боевым отрядам "Нацкорпуса" 21:36
На ВНО-2020 не смогли прибыть 90% участников тестирования из ОРДЛО 21:27
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
больше новостей
В ВНО по математике приняли участие на 34 тыс. меньше человек, чем зарегистрировались
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok