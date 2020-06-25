Наводнение повредило ГТС Украины: девять населенных пунктов остались без газа

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявляет, что наводнения в западных областях разрушили часть инфраструктуры ГТС, что привело к остановке газоснабжения 9 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передают Українські Новини.

"Из-за большого количества осадков и значительного повышения воды в горных реках возникла угроза повреждения объектов газотранспортной инфраструктуры в западном регионе Украины. На данный момент стихия разрушила воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС) "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область), что повлекло остановку газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также имеются значительные риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область)", - говорится в нем.

Отмечается, что с целью оперативного реагирования и обеспечения бесперебойного газоснабжения для украинских и европейских потребителей "Оператор ГТС" определил все потенциально опасные участки и разработал меры локализации в случае аварийных ситуаций, а также сценарии переключений газовых потоков.

Также ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных конструкций в местах перехода газопроводов через реки, а также мобилизованы все технические службы и ремонтные бригады, подготовлена ​​необходимая техника к реагированию согласно Плану ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

Компания подчеркнула, что на данный момент транзит газа в страны ЕС и транспортировка к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах.

При этом объекты ГТС, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - на данный момент специалисты компании оценивают риски как приемлемые.

"Восстановление газопровода через реку Черемош и ликвидация последствий аварии начнется сразу, как только стихнет непогода. Из-за затяжных ливней и значительного уровня подтопления территорий остается ограниченным движение по дорогам и мостам в регионе", - подытожила компания.

Как сообщали Українські Новини, Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

По состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области, 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим.

Тем временем, Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения