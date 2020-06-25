подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 19:30 652
Кабмин 2020-06-25T20:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин создал секретариат языкового омбудсмена

Кабмин создал секретариат языкового омбудсмена

Надежда Комендантова
Кабмин, Александр Ткаченко, Языковой омбудсмен, Секретариат языкового омбудсмена
Українська мова. Фото: politolog.net
Українська мова. Фото: politolog.net

Кабинет Министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил предельную численность его сотрудников в 50 человек, после того, как уволил языкового омбудсмена Татьяну Монахову.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг, передают Українськi Новини.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя это решение, напомнил, что Татьяна Монахова подала в отставку с должности уполномоченного по защите государственного языка, так как в течение полугода не могла выполнять свои обязанности из-за отсутствия аппарата и офиса.

Ткаченко пообещал, что в ближайшее время новая кандидатура на эту должность будет определена и подана на рассмотрение правительства.

Как сообщали Українськi Новини, конце апреля Монахова сообщила, что решила уволиться, так как около полугода тратила личные средства на рабочие цели из-за промедления правительства с созданием секретариата уполномоченного и отсутствия финансирования. В государственном бюджете на 2020 год на финансирование языкового омбудсмена и его секретариата предусмотрено 15,9 млн гривен.

 

Больше новостей о: Кабмин Александр Ткаченко Языковой омбудсмен Секретариат языкового омбудсмена

Депутаты хотят заставить граждан обязательно платить риэлторам при сделках с недвижимостью
Еще одну область Украины может затопить: жителям посоветовали не ехать на отдых
Новости
Суд обязал Порошенко опровергнуть причастность Портнова к передаче в Россию материалов уголовных дел 20:27
Полиция задержала активистов, которые планировали сорвать акцию Нацкорпуса в Запорожье, - СМИ 20:16
Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область из-за наводнения 20:16
Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений 20:13
Умер известный украинский хирург Петр Фомин, разработавший новые методы лечения онкологии 19:57
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
больше новостей
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok