Кабмин создал секретариат языкового омбудсмена

Кабинет Министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил предельную численность его сотрудников в 50 человек, после того, как уволил языкового омбудсмена Татьяну Монахову.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг, передают Українськi Новини.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя это решение, напомнил, что Татьяна Монахова подала в отставку с должности уполномоченного по защите государственного языка, так как в течение полугода не могла выполнять свои обязанности из-за отсутствия аппарата и офиса.

Ткаченко пообещал, что в ближайшее время новая кандидатура на эту должность будет определена и подана на рассмотрение правительства.

Как сообщали Українськi Новини, конце апреля Монахова сообщила, что решила уволиться, так как около полугода тратила личные средства на рабочие цели из-за промедления правительства с созданием секретариата уполномоченного и отсутствия финансирования. В государственном бюджете на 2020 год на финансирование языкового омбудсмена и его секретариата предусмотрено 15,9 млн гривен.