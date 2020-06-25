Гибель щенков на рейсе МАУ. В Госпродпотребслужбе сообщили, что до полета они были здоровы

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что все животные, которых авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевозила из Киева в Торонто, были клинически здоровыми до полета.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"При оформлении было проверено соответствие сопроводительных ветеринарных документов, наличие информации о соответствующих прививках и обработке. По результатам осмотра было установлено, что животные клинически здоровы. После чего владельцы животных передали их для загрузки в ​​самолет работниками аэропорта и авиакомпании", - сказано в нем.

Отмечается, что при перевозке животных существуют обязательные к исполнению перевозчиком международные нормы авиационных перевозок, которые предусматривают письмо проверки готовности груза к перевозке (чек-лист) за подписью авиакомпаний (или) хендлинговых компаний, ответственных за готовность.

Одной из версий гибели животных является асфиксия вследствие нарушения кондиционирования багажного отделения самолета (неправильное размещение клеток).

Официальные обращения ветеринарной службы Торонто по этому поводу отсутствуют.

При этом Госпродпотребслужба заявила, что возникновение такой ситуации является абсолютно недопустимой, поскольку самолет Boeing 767, в котором перевозились животные, полностью вентилируется и является температурно регулируемым, что обеспечивается конструктивом воздушного судна.



Как сообщали Українськi Новини, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская считает, что 500 щенков, 38 из которых погибли на рейсе "Киев - Торонто", который осуществлялся авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ), переправляли заводчики, чтобы продать в Канаде за большие деньги.

Полиция Киевской области расследует гибель 38 щенков на рейсе "Торонто - Киев", который осуществлялся МАУ.