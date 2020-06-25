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  • Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома
25 июня 2020, четверг, 19:08 1039 Видео
Происшествия 2020-06-25T19:35:29+03:00
Українські Новини
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части до

Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома

Павел Твердохлиб
Взрыв, Андрей Павловский, Позняки, Многоквартирный дом
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua

Житель многоквартирного жилого дома на Позняках в Киеве, в котором 22 июня произошел взрыв, Константин Рыбак опроверг версию органов следствия об утечке бытового газа как причине взрыва. Он поделился своими наблюдениями и выводами с журналистом Telegram-канала Pavlovsky News.

Об этом сообщил журналист Андрей Павловский на своей странице в социальной сети Facebook.

"...планировка квартир противоречит месту взрыва и логике версии с утечкой газа. Так, газовый стояк и кухня находятся вообще в другой части дома, которая практически не пострадала. Квартира мужчины находится на 5-м этаже. Запаха газа он не ощущал. И даже если бы действительно была утечка (газа) на 7-м этаже, то газ поднимался бы вверх, так как он легче воздуха", - написал Павловский.

"...здесь (в кухне, рисует на схеме квартиры), где находится газовый стояк,  - минимальные повреждения - только окно вышибло. Здесь (в спальне, в дальней части квартиры от газового стояка) вывалился кусок несущей стены - мощной несущей стены, которая держит дом", - описал повреждения Рыбак.

Собеседник журналиста уже пообщался в санатории с большинством соседей по подъезду. По его словам, люди не могут отличить запах газа от запаха взрывчатого вещества. Хотя именно жители нижних этажей больше всего утверждали, что ощущали запах именно бытового газа.

Жителей пострадавшего дома уже допрашивали в прокуратуре. Константин Рыбак является адвокатом с 25-летним стажем работы. Он убежден, что прокурор намеренно склоняет жителей к версии взрыва из-за утечки газа с целью скорейшего закрытия дела. "Сегодня следствие склоняло меня к мнению, что я должен был ощущать запах газа. Но этого не было", - уточнил он.

Напомним, утром 22 июня в Киеве в многоквартирном доме произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 человек, 16 квартир были разрушены и 40 - повреждены. Предварительно, данное событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как сообщали Українськi Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. 

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Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома
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