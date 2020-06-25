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25 июня 2020, четверг, 18:22 139
Общество 2020-06-25T18:23:28+03:00
Українські Новини
Саакашвили домогался меня, — Тина Канделаки сделала неожиданное заявление

Саакашвили домогался меня, — Тина Канделаки сделала неожиданное заявление

Валерия Драгомирова
Михеил Саакашвили, домогательство, сексуальные домогательства, Тина Канделаки, Харассмент
Тина Канделаки. Фото: Іnstagram/tina_kandelaki
Тина Канделаки. Фото: Іnstagram/tina_kandelaki

Известная телеведущая Тина Канделаки заявила о харассменте со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который недавно стал главой исполкома Нацсовета реформ в Украине. Свое признание телеведущая сделала в эфире YouTube-канала "Подруги".

"У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Вы знаете, я не знаю, может это я, и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу", - сказала Канделаки.

По словам телеведущей, в Грузии, в главном святом месте - в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, был обычай хоронить великих правителей под плитой храма и люди ходили по его праху.

"Это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога вступила. И у нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию. Потому что он попытался меня в этом смысле "прохарассить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", - рассказала Канделаки.



Напомним, ранее Мосейчук заявил, что экс-премьер Гончарук сексуально домогался к молодому сотруднику своего аппарата

Кроме того, бывшему президенту Франции грозит уголовная ответственность за сексуальные домогательства. 

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