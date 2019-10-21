Гончарук сексуального домогался к молодому сотруднику своего аппарата, - Мосийчук

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о сексуальных домогательствах премьер-министра Алексея Гончарука к "сыну его знакомого", который недавно устроился на работу в аппарат Гончарука. Об этом Мосийчук написал на своей странице в соцсети Facebook. По словам экс-депутата, его знакомый устроил своего младшего сына, который недавно закончил высшее учебное заведение, на работу в аппарат Гончарука. На третий день службы парень рассказал отцу о сексуальных домогательствах со стороны премьера. Мосийчук продублировал диалог между отцом и сыном: - Я на работу больше не пойду; - Почему? - Не пойду, ни за какие деньги, ни в коем случае! - И почему? что случилось? - Я не пойду, и не спрашивай! (Чуть не заплакал) - И, что же в конце концов случилось? Говори немедленно, я твой отец и это я тебя на такую престижную и перспективную работу устроил. - Папа, и не надо мне ни такой престиж, ни тем более переспективы. - И, что там случилось? Говори? - Он ко мне приставал... - Кто он? - Кто? Кто? Премьер. - И как приставал? - Как? Как? Прямо приставал, добивался интимных отношений со мной... Мосийчук добавил, что сейчас уговаривает пострадавшего и его родителей дать публичные показания. Как сообщали Українські Новини, Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада. Также бывшего вице-президента США Байдена обвинили в неподобающем поведении, а в украинской армии разгорелся сексуальный скандал.