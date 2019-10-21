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21 октября 2019, понедельник, 19:20 49
Кабмин 2019-10-21T19:28:41+03:00
Українські Новини
Гончарук сексуального домогался к молодому сотруднику своего аппарата, - Мосийчук

Гончарук сексуального домогался к молодому сотруднику своего аппарата, - Мосийчук

Премьер-министр, Домогательства, сексуальные домогательства, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о сексуальных домогательствах премьер-министра Алексея Гончарука к "сыну его знакомого", который недавно устроился на работу в аппарат Гончарука.

Об этом Мосийчук написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам экс-депутата, его знакомый устроил своего младшего сына, который недавно закончил высшее учебное заведение, на работу в аппарат Гончарука. На третий день службы парень рассказал отцу о сексуальных домогательствах со стороны премьера.

Мосийчук продублировал диалог между отцом и сыном:

- Я на работу больше не пойду;

- Почему?

- Не пойду, ни за какие деньги, ни в коем случае!

- И почему? что случилось?

- Я не пойду, и не спрашивай! (Чуть не заплакал)

- И, что же в конце концов случилось? Говори немедленно, я твой отец и это я тебя на такую ​​престижную и перспективную работу устроил.

- Папа, и не надо мне ни такой престиж, ни тем более переспективы.

- И, что там случилось? Говори?

- Он ко мне приставал...

- Кто он?

- Кто? Кто? Премьер.

- И как приставал?

- Как? Как? Прямо приставал, добивался интимных отношений со мной...

Мосийчук добавил, что сейчас уговаривает пострадавшего и его родителей дать публичные показания.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада.

Также бывшего вице-президента США Байдена обвинили в неподобающем поведении, а в украинской армии разгорелся сексуальный скандал.

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