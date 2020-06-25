Саакашвілі домагався мене, — Тіна Канделакі зробила несподівану заяву

Відома телеведуча Тіна Канделакі заявила про харасмент з боку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого нещодавно президент Володимир Зеленський призначив головою виконкому Нацради реформ в Україні.

Своє визнання телеведуча зробила в ефірі YouTube-каналу "Подруги".

"У мене є класична історія, коли мене спробував домагатися Саакашвілі. Вже ніби в зрілому віці. Там дійшло до бійки. Ви знаєте, я не знаю, може це я, і це мій характер, і мій темперамент. Я сказала: "Постав мене на місце, будь ти проклятий!" І я впевнена, що нога жодного грузина не ступить на твою могилу", - сказала Канделакі.

За словами телеведучої, в Грузії, в головному святому місці - в Кафедральному храмі Светіцховелі в Мцхета, був звичай ховати великих правителів під плитою храму і люди ходили по його праху.

"Це найбільша честь, коли по твоєму праху йдуть. Я кажу, навіть праху не буде, щоб нога ступила. І у нас сильний стався скандал. Мене багато років не впускали в Грузію. Тому що він спробував мене в цьому сенсі "прохарассить", але не вийшло. Мені здається, він сам злякався", - розповіла Канделакі.

Нагадаємо, раніше Мосейчук заявив, що експрем'єр Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату. Крім того, жителька США Емі Лаппос звинуватила колишнього віце-президента США демократа Джозефа Байдена в неналежній поведінці.