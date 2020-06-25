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25 июня 2020, четверг, 17:19 1512
Кабмин 2020-06-25T17:45:23+03:00
Українські Новини
47,5 млн гривен выделили Минкультуры для для преодоления последствий COVID-19

47,5 млн гривен выделили Минкультуры для для преодоления последствий COVID-19

Ольга Фандорина
Финансы, Минкультуры, Дотации, Финансовая поддержка
Минкультуры. Фото: trust.ua
Минкультуры. Фото: trust.ua

Кабинет Министров выделил Министерству культуры и информационной политики 47,5 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Минкультуры выделено 1,8 млн гривен учреждениям общего среднего и внешкольного образования на предоставление образования и методическое обеспечение их деятельности, 2,3 млн гривен - на повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров в сфере культуры, 28,6 млн гривен - на финансовую поддержку национальных театров.

8,1 млн гривен выделено на финансовую поддержку национальных художественных коллективов, концертных организаций, 4,7 млн гривен - на подготовку кадров для сферы культуры и искусства, 647,7 тыс. гривен - на обеспечение деятельности национальных музеев, библиотек, а также 1,3 млн гривен - на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных заповедниках.

Решение было принято с трехдневной доработкой.

Как сообщали Українськi Новини, нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения.

Кабинет Министров уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта.

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