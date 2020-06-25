47,5 млн гривень виділили Мінкультури для подолання наслідків COVID-19

Кабінет Міністрів виділив Міністерству культури і інформаційної політики 47,5 млн гривень з Фонду боротьби з COVID-19 для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Мінкультури виділено 1,8 млн гривень закладам загальної середньої та позашкільної освіти на надання освіти та методичне забезпечення їх діяльності, 2,3 млн гривень - на підвищення кваліфікації, перепідготовку та підготовку кадрів у сфері культури, 28,6 млн гривень - на фінансову підтримку національних театрів.

8,1 млн гривень виділено на фінансову підтримку національних художніх колективів, концертних організацій, 4,7 млн гривень - на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва, 647,7 тис. гривень - на забезпечення діяльності національних музеїв, бібліотек, а також 1,3 млн гривень - на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних заповідниках.

Рішення було прийнято з триденним доопрацюванням.

Кабінет Міністрів звільнив першого заступника і 3 заступників міністра культури, молоді та спорту.