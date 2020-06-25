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25 червня 2020, четвер, 17:19 5
Кабмін 2020-06-25T18:30:02+03:00
Українські Новини
47,5 млн гривень виділили Мінкультури для подолання наслідків COVID-19

47,5 млн гривень виділили Мінкультури для подолання наслідків COVID-19

Ольга Фандорина
Кабмін, Мінкультури, коронавірус в Україні
Мінкультури. Фото: trust.ua
Мінкультури. Фото: trust.ua

Кабінет Міністрів виділив Міністерству культури і інформаційної політики 47,5 млн гривень з Фонду боротьби з COVID-19 для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Мінкультури виділено 1,8 млн гривень закладам загальної середньої та позашкільної освіти на надання освіти та методичне забезпечення їх діяльності, 2,3 млн гривень - на підвищення кваліфікації, перепідготовку та підготовку кадрів у сфері культури, 28,6 млн гривень - на фінансову підтримку національних театрів.

8,1 млн гривень виділено на фінансову підтримку національних художніх колективів, концертних організацій, 4,7 млн гривень - на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва, 647,7 тис. гривень - на забезпечення діяльності національних музеїв, бібліотек, а також 1,3 млн гривень - на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних заповідниках.

Рішення було прийнято з триденним доопрацюванням.

Кабінет Міністрів звільнив першого заступника і 3 заступників міністра культури, молоді та спорту.

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