Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения

После того, как бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался работать в новом Кабмине Шмыгаля , стало известно, что Министерство культуры не сформировало Государственный реестр национального культурного достояния и не создало электронный ресурс культурного наследия, содержащее признаки служебной халатности должностных лиц.

Об этом говорится в аудите Счетной палаты, пишет 368.media.

Мероприятия внешнего финансового контроля охватывают 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года. Согласно аудиту, Минкультуры не выполняли ряд своих полномочий, в частности не сформировало Государственный реестр национального культурного достояния, что свидетельствует о служебной халатности со стороны должностных лиц учреждения.

План выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает создание электронного информационного ресурса культурного наследия и культурных ценностей. Фактически на сегодняшний день такой ресурс отсутствует, что также содержит признаки служебной халатности должностных лиц Министерства культуры.

Кроме того, аудиторы обнаружили незащищенность реестра недвижимых памятников, который находится в формате Word. В связи с этим, есть угроза потерять информацию. Этот реестр не является информационно-телекоммуникационной системой, и заключение комплексной системы защиты информации для него не предусмотрен. При этом Минкультуры не оказывает организационных мероприятий, чтобы урегулировать ведение и защиту реестра.

По данным аудита, на организацию работы Министерства по бюджетной программе "Общее руководство и управление в сфере культуры" в исследуемый период открыто ассигнований на 252 млн гривен. Расходы госоргана составляли почти 227 млн ​​гривен. При этом, в период 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года Минкультуры без подтверждающих экономических обоснований сформировало бюджетные запросы на 345 млн гривен.

Счетная палата также зафиксировала нарушения закона "О публичных закупках" на 4,2 млн гривен при закупке работ по капитальному ремонту помещений с заменой оконных блоков в 2018 году в здании Министерства. По заключению аудиторов, соответствующие действия должностных лиц министерства содержат признаки служебной халатности.

Нарушение еще на 3,9 млн гривен допущены из-за выплаты заработной платы сотрудникам управлений и директорам Министерства культуры, полномочия и функции которых дублировались.

Минкультуры вернуло в госбюджет 19,3 млн гривен, что свидетельствует о неэффективном управлении бюджетными средствами.

Счетная палата предоставляет ряд рекомендаций Министерству культуры, молодежи и спорта Украины для устранения выявленных нарушений. Между тем, высший орган аудита планирует сообщить в Нацполицию о признаках служебной халатности в действиях должностных лиц Министерства культуры.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".