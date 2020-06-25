В Одессе море очистили от загрязнения рядом с затонувшим танкером

Администрация морпортов Украины (АМПУ) требует от судовладельца решить проблему с поднятием танкера "Делфи", который ранее планировали поднять с помощью специальных воздушных баллонов.

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передают Українськi Новини.

"Администрация морских портов Украины в очередной раз ликвидировала загрязнение акватории рядом с танкером "Делфи". Проблема аварийного судна рядом с одним из одесских пляжей должна быть решена. Обязанность сделать это несет судовладелец, который по личному представлению, которое было удовлетворено капитаном Одесского морского порта, должен убрать судно в пределах установленного срока. Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время АМПУ не имеет законных оснований самостоятельно убрать танкер; такое право, согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только после наступления ряда условий и обстоятельств.

Для того, чтобы Администрация морпортов могла самостоятельно убрать танкер, необходимо получить документ от Госэкоинспекции о том, что танкер представляет непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды; кроме того, капитан порта "Одесса" должен предоставить разрешение на поднятие имущества, а владелец судна – документально подтвердить готовность передать полномочия о поднятии судна и компенсировать АМПУ расходы на проведение работ.

Кроме того, до 20 июля капитаном порта "Одесса" установлен срок поднятия танкера владельцем; только по истечении этого срока АМПУ имеет право поднять танкер.

Если же одно из условий не будет выполнено, то право поднять и убрать судно остается только за владельцем судна.

"… по состоянию на 23 июня АМПУ получен официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверение в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно… По последним данным, план исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, активизацию выполнения подготовительных работ по обращению судовладельца предельный срок выполнения работ по перемещению танкера "Делфи" из акватории одесского пляжа капитаном порта продлен", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 22 ноября танкер "Делфи" сел на мель у Одессы.

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.

Из затонувшего танкера "Делфи" в Одессе разлилось топливо: отдыхающим запретили купаться в море.