подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 15:23 387
Общество 2020-06-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Google усилил защиту личной информации

Google усилил защиту личной информации

Кира Молчанова
Google, Google maps, Конфиденциальность, Безопастность данных, Конфиденциальная информация
Ноутбук. Фото: Pixabay
Ноутбук. Фото: Pixabay

Компания Google, которая активно вступила в просветительскую компанию по коронавирусу, решила не делать коммерчески доступной систему распознавания лиц и создать четкие принципы AI (искусственного интеллекта), которые запрещают его использование или продажу для наблюдения. Кроме того, в компании решили тщательнее хранить персональные данные клиентов.

Об этом заявила пресс-служба компании.

Так, в Google стало доступно автоматическое удаление, дающее возможность выбрать, чтобы Google автоматически и постоянно удалял данные об истории местоположений, поиске, голосовых данных и активности в YouTube после 3 или 18 месяцев хранения.

История приложений и веб-поиска тоже будет самудаляться через 18 месяцев. Эти настройки можно всегда изменить или отключить.

Компания объявила об обновлении многих инструментов конфиденциальности:

  • Управление аккаунтом Google прямо из Поиска: доступ к основным инструментам управления аккаунтом Google из Поиска упрощен. Вскореожно будет искать такие вещи, как "Проверка конфиденциальности Google" или "Безопасен ли мой аккаунт Google", и в окне, которое будет видеть только пользователь, появятся настройки безопасности, чтобы он мог их просмотреть или изменить прямо из Поиска.
  • Упрощенный доступ к режиму анонимного просмотра: Google упростил доступ к режиму анонимного просмотра в нсамых популярных приложениях долгим нажатием на изображение профиля в Поиске, Картах и на YouTube. Эта опция доступна сегодня в приложении Google для iOS, а вскоре появится и для Android и других приложений. Google рабоает над тем, чтобы пользователи могли использовать режим анонимного просмотра во всех приложениях Google, таких как Карты и YouTube, и вскоре предоставим больше информации.
  • Более активный контроль конфиденциальности: ежегодно более 200 миллионов людей посещают проверку конфиденциальности, и теперь компания делает ее еще более полезной, добавляя проактивные рекомендации вместе с советами, которые помогут управлять настройками конфиденциальности.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Google Maps исполнилось 15 лет, в честь чего были доступны новые обновления. 

Кроме того, Google выпустил новый дудл, который призывает людей оставаться дома в период карантина.

Вернуть своих сотрудников в офисы компания намеревается в июле.

Больше новостей о: Google Google maps Конфиденциальность Безопастность данных Конфиденциальная информация

Проспект Романа Шухевича "застрял" в пробке. Где с...
ГПУ открыла дело о нарушении конфиденциальности пе...
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном ...
Google посвятил дудл июньскому солнцестоянию...
Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета
У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания
Новости
IKEA отреагировала на обвинения по незаконной вырубке украинских лесов. В компании назвали это недопустимым 16:20
Нацбанк понизил курс гривны перед выходными. Почем будет валюта 16:15
Децентрализация будет завершена в 2021 году, - Чернышов 16:09
В западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО 15:54
Грузия останется закрытой на въезд и выезд еще месяц 15:54
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok