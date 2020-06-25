Google усилил защиту личной информации

Компания Google, которая активно вступила в просветительскую компанию по коронавирусу, решила не делать коммерчески доступной систему распознавания лиц и создать четкие принципы AI (искусственного интеллекта), которые запрещают его использование или продажу для наблюдения. Кроме того, в компании решили тщательнее хранить персональные данные клиентов.

Об этом заявила пресс-служба компании.

Так, в Google стало доступно автоматическое удаление, дающее возможность выбрать, чтобы Google автоматически и постоянно удалял данные об истории местоположений, поиске, голосовых данных и активности в YouTube после 3 или 18 месяцев хранения.

История приложений и веб-поиска тоже будет самудаляться через 18 месяцев. Эти настройки можно всегда изменить или отключить.

Компания объявила об обновлении многих инструментов конфиденциальности:

Управление аккаунтом Google прямо из Поиска: доступ к основным инструментам управления аккаунтом Google из Поиска упрощен. Вскореожно будет искать такие вещи, как "Проверка конфиденциальности Google" или "Безопасен ли мой аккаунт Google", и в окне, которое будет видеть только пользователь, появятся настройки безопасности, чтобы он мог их просмотреть или изменить прямо из Поиска.

доступ к основным инструментам управления аккаунтом Google из Поиска упрощен. Вскореожно будет искать такие вещи, как "Проверка конфиденциальности Google" или "Безопасен ли мой аккаунт Google", и в окне, которое будет видеть только пользователь, появятся настройки безопасности, чтобы он мог их просмотреть или изменить прямо из Поиска. Упрощенный доступ к режиму анонимного просмотра: Google упростил доступ к режиму анонимного просмотра в нсамых популярных приложениях долгим нажатием на изображение профиля в Поиске, Картах и на YouTube. Эта опция доступна сегодня в приложении Google для iOS, а вскоре появится и для Android и других приложений. Google рабоает над тем, чтобы пользователи могли использовать режим анонимного просмотра во всех приложениях Google, таких как Карты и YouTube, и вскоре предоставим больше информации.

Более активный контроль конфиденциальности: ежегодно более 200 миллионов людей посещают проверку конфиденциальности, и теперь компания делает ее еще более полезной, добавляя проактивные рекомендации вместе с советами, которые помогут управлять настройками конфиденциальности.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Google Maps исполнилось 15 лет, в честь чего были доступны новые обновления.

Кроме того, Google выпустил новый дудл, который призывает людей оставаться дома в период карантина.

Вернуть своих сотрудников в офисы компания намеревается в июле.