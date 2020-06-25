Google посилив захист особистої інформації

Компанія Google вирішила не робити комерційно доступною систему розпізнавання осіб і створити чіткі принципи AI (штучного інтелекту), які забороняють його використання або продаж для спостереження. Також у компанії вирішили ретельніше зберігати персональні дані клієнтів.

Про це заявила пресслужба компанії.

Так, в Google стало доступне автоматичне видалення, дає можливість вибрати, щоб Google автоматично і постійно видаляв дані про історію місцеперебувань, пошуку, голосових даних і активності в YouTube після 3 або 18 місяців зберігання.

Історія додатків і вебпошуку теж буде видалятися через 18 місяців. Ці налаштування можна завжди змінити або відключити.

Компанія оголосила про оновлення багатьох інструментів конфіденційність:

Управління обліковим записом Google прямо з Пошуку: доступ до основних інструментів управління обліковим записм Google з Пошуку спрощено. Скоро можна буде шукати такі речі, як "Перевірка конфіденційності Google" або "Безпечний мій обліковий запис Google", і у вікні, яке буде бачити тільки користувач, з'являться настройки безпеки, щоб він міг їх переглянути або змінити прямо з Пошуку.

доступ до основних інструментів управління обліковим записм Google з Пошуку спрощено. Скоро можна буде шукати такі речі, як "Перевірка конфіденційності Google" або "Безпечний мій обліковий запис Google", і у вікні, яке буде бачити тільки користувач, з'являться настройки безпеки, щоб він міг їх переглянути або змінити прямо з Пошуку. Спрощений доступ до режиму анонімного перегляду: Google спростив доступ до режиму анонімного перегляду в найпопулярніних додатках довгим натисканням на зображення профілю в Пошуку, Картах і на YouTube. Ця опція доступна сьогодні в додатку Google для iOS, а незабаром з'явиться і для Android і інших додатків. Google працює над тим, щоб користувачі могли використовувати режим анонімного перегляду у всіх додатках Google, таких як Карти і YouTube, і незабаром надамо більше інформації.

Більш активний контроль конфіденційності: щорічно понад 200 мільйонів людей відвідують перевірку конфіденційності, і тепер компанія робить її ще більш корисною, додаючи проактивні рекомендації разом з порадами, які допоможуть керувати налаштуваннями конфіденційності.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому Google Maps виповнилося 15 років, в честь чого були доступні нові оновлення.

Повернути своїх співробітників в офіси компанія має намір у липні.